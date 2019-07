Želudac može provariti sam sebe

Ljudsko tijelo jedan je od najfascinantnijih mehanizama u prirodi sa strogo uređenim pravilima i procesima, a iako ga naučnici proučavaju vijekovima, još nije do kraja upoznato.

Stručnjaci s Bright Sidea pronašli su neke nevjerojatne činjenice o tome kako ljudsko tijelo funkcioniše, počevši od toga kako se ljudsko srce mijenja u svemiru, do činjenice da naš želudac zapravo može provariti sam sebe.

1. Kičma nije uvijek iste dužine

Jeste li znali da se dužina kičme smanji u prosjeku oko dva i po centimetra od jutra do večeri? Razlog je što diskovi od kojih je sastavljena sadrže tvar sličnu gelu koja služi za zaštitu kičme, a gravitacija djeluje na njih tako da nakon cjelodnevnog stajanja kičma postane kraća.

2. Svaki čovjek ima jedinstvene karakteristike

Poznato je da svaki čovjek ima jedinstvene otiske prstiju, ali razlikujemo se i po obliku ušiju, te obliku i teksturi jezika. Britanski su naučnici osmislili metodu pomoću koje se osoba može identifikovati na temelju oblika ušiju i pokazala se tačnom u 99,6 posto slučajeva.

3. Gen Homera Simpsona

Naučnici sa Univerziteta Emory su 2010. godine otkrili da miševi imaju određeni gen čijim brisanjem postaju pametniji, te su zaključili da se radi o genu koji ograničava neke sposobnosti učenja i pamćenja.

Pokazalo se da ljudi imaju isti gen, no zasad nije poznato bi li njegovo uklanjanje ostavilo negativne posljedice. Naučnici su ga prozvali genom Homera Simpsona.

4. Ljudsko srce je u svemiru drugačijeg oblika nego na Zemlji

NASA je otkrila da ljudsko srce u svemiru gubi mišićnu masu i poprima okrugliji oblik. Istraživanja provedena na srcima 12 astronauta koji su radili na Međunarodnoj svemirskoj stanici pokazuju da srce u svemiru postaje 9,4 odsto okruglije, a nakon što se vrate na Zemlju, poprima svoj prethodni, izduženi oblik.

5. Percepcija okusa se mijenja zavisno o temperaturi hrane

Naučnici su dokazali da se ovisno o temperaturi hrane mijenja naša percepcija okusa. Kiselost ćemo tako jače osjetiti ako je jelo toplo, a gorčinu ako je jelo hladnije. Zbog toga će nam se, na primjer, šoljica vruće kafe činiti više gorkom nego kad je pijemo mlaku.

6. Umami

Poznato je da ljudi osjećaju četiri glavna okusa: slano, slatko, gorko i kiselo, no postoji i peti koji je pomalo teško opisati, a naziva se umami. Umami (naziv dolazi od japanske riječi za ukusno) je odgovoran za užitak u hrani i predstavlja sklad svih ostalih okusa.

7. Želudac može probaviti sam sebe

Želučana kiselina je toliko jaka da doslovno može probaviti zidove želuca, stoga se unutarnji sloj želuca u potpunosti obnavlja svaka tri do četiri dana. Jedno je istraživanje pokazalo da želučana kiselina može rastopiti čak i metalne predmete poput žileta ili novčića.

8. Imamo »drugi mozak«

Stručnjaci sa Univerziteta Flinders u Australiji došli su do zaključka da imamo takozvani drugi mozak koji se nalazi u probavnom sistemu. Probavni sistem je jedini sistem organa koji ima vlastiti nervni sistem, a taj je potpuno nezavisan o osnovnom nervnom sistemu i ima direktan utjecaj na ostatak tijela.

9. Svake minute izgubimo stotine miliona ćelija

Svake minute u našem tijelu nestane 300 miliona ćelija, no iako to zvuči katastrofalno, razloga za brigu nema jer je to samo 0,0001 odsto od ćelija koje se svakodnevno obnavljaju.