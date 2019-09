Stranka Zelenih, koja je na jučerašnjim prijevremenim parlamentarnim izborima u Austriji ostvarila ne samo povratak u skupštinske klupe već i najbolji rezultat u istoriji postojanja, proslavila je izborni uspjeh velikom feštom, na kojoj je u jednom trenutku ponestalo pivo.

Proslava izbornog uspjeha trajala je do ranih jutarnjih sati i ne bi ni prestala da policija nije okončala slavlje u bečkom lokalu "Metropol".

Objekat je bio prepun pristalica stranke, a u toku večeri nestalo je pivo.

Zeleni su, međutim, uspjeli da se snađu, pa su članovi po gradu kupovali limenke piva.

Lider Zelenih Verner Kogler je u dva navrata obišao feštu i poručio članovima da treba da slave jer "spašavanje svijeta treba da bude i zabavno".

Tokom proslave, Zeleni su u više navrata puštali pesmu "We are going to Ibiza", koja je ponovo postala hit nakon korupcionaške afere doskorašnjeg lidera Slobodarske partije Austrije (FPO) Hajnc-Kristijana Štrahea.