Zbog internet igre izazvala lančani sudar

Iz policije navode da će se tinejdžerka suočiti s optužbama za opasnu vožnju.

Policijski zvaničnik Trevis Lajman rekao je lokalnim medijima da je tinejdžerka bila u kamionetu s prijateljem (16) kada je odlučila da se priključi izazovu tako što je stavila povez na oči.

"Vrlo brzo je udarila u automobil koji je dolazio iz suprotnog smjera, nakon čega je udarila i u treći automobil. Skoro da me sramota što moram da poručim mladima da ovo ne čine, ali očigledno je da se to mora uraditi" rekao je Lajman.

Novi izazov s društvenih mreža inspiriran je horor filmom "Bird Box", u kojem se od aktera zahtijeva da svakodnevne zadatke obavljaju s povezom na očima.

Bird Box Challenge while driving...predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2

— Layton Police (@laytonpolice) January 11, 2019