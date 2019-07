Zašto je teško instalirati F1 motor u serijski automobil

Baš kao što smo i pretpostavljali – vrhunac automobilskog inženjeringa nije baš pogodan za svakodnevnu vožnju, i to iz više razloga.

Aston Martin Valkyrie je imao svoju demonstraciju na Silverstonu, i to u F1 odori, a ono što je indikativno je da njegov najveći rival, Mercedes-AMG One, ima teškoće da uđe u proizvodnju, a za to postoje mnogi razlozi.

Dok britanski hiperautomobil koristi usluge Cosworthovog V12, koji koristi neke komponente koje su derivat iz Formule 1, One ima drugačiji pristup. Mercedes-AMG-ov pulen je kreiran na osnovu šampionskog bolida Luisa Hamiltona, što stvari čini težim za kompletnu ekipu koja se trudi da ga materijalizuje u stvarnosti.

DriveTribe u svom video klipu pokušava da objasni probleme s kojima se Mercedes suočava. Sažeto, prvi problem se odnosi na startovanje motora. Zbog kompleksnosti F1 motora, oni ne mogu da imaju hladan start, a startovanje se vrši spoljašnjim starterom. Zamislite F1 bolid s integrisanim ogromnim starterom. Naravno, ne ide.

Drugi problem čini rashladni sistem F1 agregata. Bolidi koriste dva velika hladnjaka bez ventilatora koji bi rasipali toplotu.

Sledeći na redu su troškovi. Suvišno je reći da vrhunac automobilskog inženjeringa zahtjeva mnogo novca za razvoj, što znači da bi automobil, koji je derivat F1 bolida, bio ekstremno skup. Naravno, to nije problem za one koji mogu da ga priušte…

Četvrti problem se odnosi na maksimalni obrtni moment koji proizvode F1 trkači. Zapravo, on nije ekstreman, jer su bolidi laki, što znači da im nije potrebna velika sila da bi se pokrenuli. Stvari drugačije stoje sa serijskim automobilom. Na kraju, životni vijek F1 motora nije odogovarajući. Oni su dizajnirani tako da mogu biti zamijenjeni i reparirani često, a neko ko izdvoji za automobil više miliona dolara, to naravno ne želi.

Za dodatne detalje i dublje objašnjenje, pogledajte video.