Vulkan Anak Krakatau izbacuje pepeo u visinu do 500 metara

Za sada nema informacija o gubicima i povrijeđenim.

Indonežanski Centar za vulkanologiju i ublažavanje posljedica geoloških katastrofa prikazao je snimke na kojima se vidi lava kako kulja iz vulkana.

Agencija je saopštila da je erupcija počela sinoć, ali nastaljena je i jutros, navodi AP.

There are 25 active volcanoes in the world! Why would #Krakatou son be a problem? Just why is he famous? It erupted in 2019, 2018 caused a tsunami.

Mount Erebus in #Antarctica is constantly erupting!

No panic! Everything is normal!#AnakKrakatau #volcano #volcan pic.twitter.com/n68ECyfulh

— Thiago Maia (@ThiagoMaia2503) April 11, 2020