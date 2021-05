Vozila stalno u prvoj brzini pa joj se zapalio auto

Policajci su utvrdili su razlog zbog kojeg se u petak oko 9.45 časova na parkirnom mjestu u Ulici Dimitrija Demtra u Bjelovaru zapalio Fiat Punto u vlasništvu 77-godišnjakinje.

Naime, uviđajem je utvrđeno da je do požara došlo jer je vlasnica automobil vozila u prvoj brzini od svoje kuće do spomenutog parkiranog mjesta, zbog čega je došlo do pregrijavanja motora.

"Nakon što je parkirala automobil i otišla, došlo je do samozapaljenja ispod poklopca motora koji je u potpunosti izgorio te do pucanja prednjeg vjetrobranskog stakla", kažu u PU bjelovarsko-bilogorskoj.

"Iako sam položila vozački ispit još 80-ih godina, nisam uopšte vozila. No, nakon suprugove smrti, sila me je natjerala na to. Ne želim stalno moliti kćerku ili unuka da me voze u trgovinu. Htjela sam biti nezavisna. Jako polako vozim i zbilja sam oprezna, no što se dogodilo toga petka, ja se jednostavno ne sjećam. Jako mi je teško zbog toga", iskrena je 77-godišnjakinja za Mojportal, koja se nekoliko mjeseci brinula o nepokretnom bratu.

U to vrijeme nije izlazila iz kuće, a u petak joj je bila prva vožnja automobilom nakon dugo vremena.