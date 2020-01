Vozač je krenuo u preticanje medvjeda, a onda je počela luda trka

Vozač je poslije oštre krivine naišao na odraslog medveda. Automobil i životinja su tokom jednog dijela trke bili izjednačeni, ali je medvjed svije vrijeme pokušavao da bude brži od mašine.

Obračun životinje i automobila je i snimljen, a video je brzo postao popularan na društvenim mrežama. Zadivljujuća je brzina kojom se medvjed kretao i još jednom pokazao svu svoju snagu.

Nauka kaže da ove životinje mogu da trče brzinom od 50 kilometara na čas. Soči je, inače, savršeno mjesto za brzinski obračun. Trke Formule 1 se od 2014. godine održavaju u tom ruskom gradu, pa izgleda da je takmičarski duh vozača prešao i na životinjski svijet.

Just a bear running down the road, near Sochi, at the weekend... Это Россия, детка/it's Russia, baby... courtesy of Marina Bralyuk. pic.twitter.com/IDVXACOYje

