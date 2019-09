Vozač i suvozač spavaju u automobilu koji ide 100 na sat

"Bio sam u čudu kad sam ih video. Vozio sam pored njih, vozač je spavao spuštene glave, ruke mu nisu bile na volanu. Trubio sam im, ali nisu reagovali. Izgledali su kao da moraju da idu pravo u krevet", ispričao je Dakota Randal, koji je par snimio i video objavio na Tviteru.

Iako Teslina vozila imaju autopilot koji njima upravlja, iz kompanije upozoravaju vozače da moraju da budu budni tokom vožnje i da drže ruke na volanu. Kako su naveli, to što automobil ima autopilot ne znači da vozač treba da ga ostavi bez kontrole.

Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it).

Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn

— Dakota Randall (@DakRandall) September 8, 2019