Vjetar pistom "prošetao" kolica za prtljag VIDEO

Ova prtljažna kola su se kretala nevjerovatnom brzinom, a incident je zabilježen video zapisom.

Kola za prtljag su se sastojala od četiri "vagona", a njihov sudar sa avionom izbjegnut je "za dlaku".

Snimak koji bilježi čitav događaj, prikazuje da su se radnici Internacionalnog aerodroma "Hosea Kutako" svim silama borili da zaustave kolica i spriječe sudar, trčeći za njima.



Dok je službenik pokušavao da zaustavi prvi "vagon" u kolicima, gurajući isti, kola za prtljag su nastavila svojom rutom, uprkos hrabrom istupu službenika.

Gone with the wind ... Strong winds at the Hosea Kutako International Airport triggered a spectacle in which four officials chased after a train of four runaway luggage trolleys which were heading towards a stationary plane at full speed. pic.twitter.com/3YiZYwsgMc

— The Namibian (@TheNamibian) October 15, 2018