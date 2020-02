Više radnog staža nego godina: Rođen prije 52. godine, a slavi 13. rođendan

Goran Davidović iz Beograda jedan je od četiri miliona ljudi na svijetu koji su rođeni 29. februara, pa iako je na svijet došao prije 52 ljeta, ovaj čovjek danas zvanično proslavlja tek 13. rođendan!

Osobe rođene 29. februara svjećice duvaju svake četvrte prestupne godine i dok svi đaci prvaci imaju osam godina, oni u klupe sjedaju sa dvije, punoljetstvo stiču sa četiri i po, a kad neki slave četiri decenije – oni slave deset.

Goran je rođen u Zagrebu, u porodici oficira JNA. Njegova majka počela je da se porađa 28. februara 1968. kasno uveče, probudila je oca i rekla mu da zove kolege da vojnim sanitetom dođu po nju. Međutim, muž joj je odgovorio: „Strpi se, vojska spava do pet ujutru“, i tako je Goran rođen 29. februara u prijepodnevnim časovima, navodi Kurir.

– Danas proslavljam 13. rođendan, baksuzan broj, ali nisam sujevjeran. Dječak sam, dobro se držim, mada mi niko ne bi dao 13 godina, daju mi osam – našalio se Goran i nastavio:

– Kao dijete nisam shvatao da ne slavim zvanično rođendan svake godine, jer su mi roditelji bez obzira na to priređivali slavlje, tako da sam svake godine dobijao poklone. Kad sam postao svjestan toga, sa tri godine, a prije prvog rođendana, smatrao sam da je to nešto posebno.

Slavljenik kaže da mu to što je rođen baš 29. februara nije donijelo ništa loše.

– Jedino što mi je teško padalo jeste to što su djeca u školi za rođendan imala pravo na slobodan dan, a ja nisam imao tu privilegiju svake godine. U dokumentima mi se godine računaju prema godini rođenja. Jedino se ja vadim na godine kad treba da se čupam iz nekih stvari, kao recimo kad me zaustavi saobraćajna policija, našalim se da sam maloljetan iako imam dozvolu. Kod djevojaka takođe, ako napravim neki nestašluk, kažem: “Oprosti mojoj mladosti, popraviću se kad porastem” – naveo je Goran.

On je dugo radio u državnoj službi, a sada ima svoju privatnu firmu.

– Imam 32 godine radnog staža. Više nego godina – dodao je on.

Goran je ispričao i da je, umjesto crkvenog krštenja, imao vatreno.

– Na dan mog rođenja, umjesto crkvenog obreda krštenja, otac je s kolegama oficirima JNA upriličio vatreno krštenje – u kafanskom ambijentu ispucali su svu municiju kojom su raspolagali – istakao je on.

GRANATE I BEKI BEKIĆ

Goran drugi, sedmi i deseti rođendan dobro pamti.

– Prije mog drugog rođendana, mlađi brat, koji je tada bio prvi razred, aktivirao je granatu od minobacača u stanu, bio je lakše povrijeđen. Za sedmi rođendan, kad sam imao 28 godina, na proslavi su mi svi čestitali srećan polazak u prvi razred, uključujući i Bekija Bekića, koji je pjevao. Za 10. rođendan 2008. godine imao sam čast da vratim zastavu i grb na zgradu Ambasade Hrvatske u Beogradu – zaključio je.