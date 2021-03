VIDEO: Kurir „superheroj“ uhvatio dvogodišnju djevojčicu koja je padala sa 12. sprata

Lokalni vijetnamski mediji navode da je Ngujen (31) isprva mislio da je dijete samo nestašno i da majka viče na njega, ali je brzo shvatio da je situacija mnogo ozbiljnija kada je video djevojčicu na ivici terase 12. sprata.

„Video sam je kako se penje na ivicu balkona. Iskočio sam iz kola i popeo se na krov od 2, 3 metra kako bih imao bolju poziciju“, rekao je kurir za medije.

Kada je počela da pada ispružio je ruke što je više mogao nadajući se da će je spriječiti da padne pravo na zemlju.

Miracle !

दो साल की बच्ची 12वीं मंजिल से गिरी

नीचे दो डिलीवरी ब्वॉय ने उसे कैच किया.

Girl, two, survives fall from 12th storey balcony in Vietnam after hero delivery driver CATCHES her#Vietnam #Miracle @ViralPosts5 @itsgoneviraI @the_viralvideos @ABPNews pic.twitter.com/sojI1B1CL4

