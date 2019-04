Uveli struju u kapelu - počeli im stizati računi za TV pretplatu

Kad su mještani sela Lisice u Donjem Dragačevu uvodili struju u kapelu, nisu ni slutili da će im to donijeti i račun za, vjerovali ili ne – televizijsku pretplatu.

Oni se protiv računa, koji uistinu nije visok, bune iz principa, i kažu da “njihovi mrtvi ne bi gledali turske serije ni kad bi mogli”.

Ilija Domanović, predsjednik je sela i on je podržao lokalnog sveštenika i svoje mještane u zahtevu da se na njihovom groblju ukine plaćanje ove takse jer – ko to na groblju pak gleda televiziju?

Ubijeđen je da njegovog pretka, koji je sahranjen prije 274 godine, “uopšte ne zanima šta to rade Milojko i Milijana u Parovima”.

"Nelogično je i besmisleno da tamo gdje su mrtvi i tamo gdje nema nijedan televizor stiže račun za pretplatu od 200 i nešto dinara, Ja to plaćam već tri godine i to je bacanje para", priča Ilija za emisiju “Nećete vjerovati”.

Sa njim se slažu i ostali mještani sela Lisice koji ne znaju “kako to da mora da se plaća televizijska pretplata u vječnoj kući”.



"U redu je da račun stiže u domaćinstva u kom se gleda televizisjki program, ali treba li i na groblje? Da nije žalosna, situacija bi bila presmiješna", kaže Ilijin komšija Milorad Nešovanović.

Ilija je u ime svih mještana upravo na lokalnom groblju iznio svoje zahtjeve.

"Mi se bunimo jer smatramo da je došlo do greške. To nije ispravno, nepošteno je i nepotrebno da se pare bacaju uzalud. Naša opština treba da reaguje kod nadležnih organa da se utvrdi da li je to ispravno i da se prekine", naglašava Ilija Domanović.

Mještani sela Lisice kažu da njihove pretke sigurno ne zanimaju turske serije, rijaliti programi i trenutna politička situacija u Srbiji, a u šali dodaju da na ovom mjestu nisu potrebni piplmetri jer je “gledanost sigurno mala”.