Uskoro saznajemo nešto "vrlo uzbudljivo": Najavljeno otkriće godine

Arheolozi koji su iskopavali nekropolu Sakara u blizini Kaira kažu da će narednih dana na konferenciji za štampu podijeliti nešto vrlo uzbudljivo.

Početkom oktobra arheolozi su pronašli 59 kovčega starih oko 2.600 godina, zajedno sa drvenim statuama i zlatnim maskama. Većina kovčega bila je oslikana likovima ljudi.

Honoured to be invited by the Minister of Tourism and Antiquities HE Khaled El Anany to Saqqara for the announcement that a new tomb of mummies has been discovered. I saw one being opened for the first time in 2600 years! Truly amazing! @TourismandAntiq @MFATNZ 🇪🇬🇳🇿 pic.twitter.com/5oLfAM7zAV

— Greg Lewis 🇳🇿🇪🇬 (@NZinEgypt) October 3, 2020