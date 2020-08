Ušao na Google Maps pa vidio suprugu sa ljubavnikom

Muškarac iz Perua je, razgledajući ulice Lime, glavnog grada, naišao na neočekivanu scenu. Naime, on je na jednoj klupici vidio ženu koja sjedi i momka koji leži sa glavom u njenom krilu.

Ne bi to sve bio problem, da nije u pitanju bila njegova supruga, koju je on prepoznao uprkos tome što Google Maps štiti lica ljudi zbog privatnosti. Tako je i otkrio da ona ima ljubavnika.

FACT: A man from Peru accidentally found out his wife was having an affair because he caught her and her lover on Google Street View. pic.twitter.com/CLCAe2r6OB

— notcommonmedia (@notcommonmedia) July 21, 2020