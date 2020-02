Urnebesan snimak: Vlasnik rekao psu da podigne čarapu koja mu je ispala, njegova reakcija bila je nevjerovatna

Pametan pas nazvan Džonsi na snimku se vidi kako leži na kauču u domu u Teksasu, dok njegov vlasnik prolazi ispred njega noseći gomilu tek opranog veša.

Dok se peo na sprat, ispala mu je čarapa, zbog čega je pitao svog ljubimca da je podigne i donese je.

Ali nikako nije očekivao da će se to dogoditi.

Kako se vidi na snimku, Džonsi se u početku malo nećkao, a onda je ustao sa kauča, stavio čarapu u usta i popeo se niz stepenice.

Njegov vlasnik nije krio oduševljenje kada je video psa sa čarapom u ustima, kao ni milioni ljudi koji su pogledali snimak.

since this is getting a lot of attention on all my other social media it felt appropriate to post it here too 💀 pic.twitter.com/bqXGI0iGPS

— Gabbie Gaspard (@gabbiefoote) February 10, 2020