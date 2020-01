Pobrao je probne simpatije, a mnogi se guraju da ga slušaju ili se sa njim fotografišu. Pomalo misteriozno, on šeta hodnicima samita, ali ima i važnu ulogu.

Sadhguru je ključni govornik samita i dio je panela, "Šampion za platformu od tri biliona drveća“.

On održava jutarnje seanse za meditaciju i hipnozu za učesnike.

Being the first visually challenged macro investor, Ashish Goyal is an inspiration to all. With the faculty of sight, you can do great things; but with vision & commitment phenomenal things can be achieved. It’s wonderful to meet him. - Sg #WEF20 @wef pic.twitter.com/muOV0J8TQM

— Sadhguru (@SadhguruJV) January 21, 2020