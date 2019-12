Udario reporterku po zadnjici tokom prenosa uživo, njen odgovor je bio nevjerovatan

Naime, nju je dok je izvještavala jedan od učesnika trke udario po zadnjici dok je prolazio pored nje.

Ona je video podijelila na Tviteru, a sa njim i poruku za muškarca, koja je oduševila mnoge.

– Muškarcu koji me udario po zadnjici jutros tokom televizijskog prenosa: Napao si me, objektivizirao i osramotio me. Ni jedna se žena NIKAD ne bi smjela naći u ovakvoj situaciji na poslu ili bilo gdje. Ponašaj se bolje – poručila mu je.

Sportsko vijeće Savane gdje se sve odvilo, otkrilo je da zna o kome se radi te da neće tolerisati takvo ponašanje.

– Nećemo tolerisati ovakvo ponašanje na našem događaju. Odlučili smo ovom pojedincu zabraniti učestvovanje na svim našim budućim trkama – objavili su na Tviteru.

Policija u Savani otkrila je da je stupila u kontakt sa reporterkom te da od nje zavisi želi li podnijeti tužbu.

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo

— Tonya (@GrrrlZilla) December 7, 2019