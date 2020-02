U staroj fioci pronašli su figuru zahvaljujući kojoj su sada bogati

Luis Varder figuru je kupio 1964. godine i čak 55 godina bila je u fioci, a sad bi njegovoj porodici mogla donijeti više od milion evra nakon što su je odnijeli u londonsku aukcijsku kuću na procjenu.

Set “Lewis Chessmen” pronađen je na škotskom ostrvu Levis u Spoljnim Hebridima 1831. godine, ali okolnosti tog otkrića obavijene su tajnom. Pronađene su 93 figure, a nedostajali su jedan konj te četiri ekvivalenta današnjeg topa.

Vodeća teorija o njihovom porijeklu je da su izrezbareni između kraja 12. i početka 13. vijeka u Trondheimu u Norveškoj, navodi se iz aukcijske kuće.

Od 93 figure otkrivene 1931. godine, 82 su u Britanskom muzeju u Londonu, dok ih se 11 nalazi u zbirci Nacionalnog muzeja Škotske u Edinburghu.

Did you hear about The Lewis Chessmen set? A long-lost chess piece bought for £5 is expected to fetch £1 million at @Sothebys London! https://t.co/IMgIGP9F3g pic.twitter.com/ruW1ChWg6U

— One Art Nation (@oneartnation) June 3, 2019