U ovom gradu trenutno se pari 70 hiljada zmija

Svaki grad poseban je po nečemu, po nekoj znamenitosti. Većinom su to građevine, posebne zgrade ili prirodne ljepote koje se ne mogu naći nigdje drugdje. Tako i kanadska provincija Manitoba im svoju posebnost, za koju većina ljudi ne bi rekla da to ona i je. Nije to građevina, već prava prirodna pojava - deseci hiljada zmija koje gmižu po tom gradu.

No to baš i nije turistička znamenitost koju bi oglašavali na svojim turističkim stranicama. Bez obzira na 'manjak' promocije, ove zmije, te posebno njihov ritual parenja privlači hiljade ljudi, obožavatelja zmija, u područje koje nazivaju Narcisse Snake Dens nekoliko dana svakog proljeća. To područje oko Narcissea toliko je atraktivno zmijama iz istih razloga iz kojih su ih mnogi farmeri desetljećima ranije napustili. Tanak površinski sloj tla nalazi se na vrhu vapnenca, a voda postupno erodira pod zemljom, stvarajući mrežu malih špilja u koje se može ući kroz vrtače. Dio je to zemlje koji je hladniji od ostalih čak i za inače hladnu Kanadu, i savršena je lokacija, dom za zmije. Oblaci, hladne temperature i kiša zadržat će ih ispod zemlje, a u proljeće će 10 dana, koje je teško predvidjeti, provesti slaveći, na površini, piše The New York Times. Većinom ih se može vidjeti oko Majčinog dana, a ovog proljeća pojavile su se krajem maja, prenosi Express.hr. "To je najvjerojatnije najveća koncentracija zmija na svijetu. I nevjerojatno mi je koliko ljudi želi vidjeti ove zmije, one su pravi ambasadori svijeta reptila", rekao je prof. Robert T. Mason, sa Univerziteta Oregon. Narcisse je inače pravi grad duhova, a najveće znamenitosti su napuštena benzinska stanica uz urušenu građevinu. Naučnici, uključujući i profesora Masona, često istražuju manje zmijske rupe na privatnim površinama. Oko zmijskih brloga u kojima preko zime živi oko 70.000 ovih stvorenja, napravili su veliki park. Zmije nisu opasne za ljude, iako mogu ugristi, njihov je ugriz gotovo beznačajan. Park se nalazi sjeverno do Narcissea i izgleda potpuno bezopasno, u njemu ima mjesta i za tipične klupe za piknike, različite sadržaje i uređene putove po livadi i šumi. Vrtače su mjesta iz kojih izlaze na površinu, tokom nekoliko dana ovogodišnje erupcije najviše zmija bilo je u u jednoj veličine velike dnevne sobe. Činilo se izdaleka kako je taj prostor prekriven nekom vrstom zelene vegetacije. No kad se pomaknuo postalo je jasno kako je prepuna skliskih zmija, od kojih najveća nije bila duža od 45 centimetara. Kao što to i posjetioci znaju, mogu pročitati iz tih panela koji se nalaze pored rupa, velike zmije (većinom ženke) su isprepletene jedne s drugima, i malim zmijama.