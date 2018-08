U Kini zabranjen Vini Pu

U Kini je zabranjen Disneyjev film "Christopher Robin" u kojem je jedan od crtanih likova i Winnie the Pooh, a zbog, kako se navodi, poređenja ovog imaginarnog karaktera s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Karakter Winnie the Pooh, prenosi The Guardian, u kineskoj javnosti je već duže dio šala na račun predsjednika Kine i to počevši od 2013. godine kada ga JInpinga prilikom posjete SAD-u tadašnji američki predsjednik poredio upravo s Winnijem.

Šala na račun kineskog predsjednika širila se tokom narednih godina pa je on i 2014. ponovo poređen s ovim karakterom.

Da kineska vlast baš i nema razumijevanja za ovu vrstu šale, dokazala je sada zabranom prikazivanja novog filma.