U Egiptu pronađeni zapečaćeni i netaknuti kovčezi stari 2.500 godina

Prema saopštenju za medije, grobnica je otkrivena u blizini pustinjske nekropole Sakara u Egiptu, nekih 11 metara pod zemljom, sa drvenim sarkofazima koji su i dalje zapečaćni i uglavnom nenarušeni. Neki su čak sačuvali originalnu boju u drvetu, prenosi RT.

​Prema riječima ministra turizma Kaleda Al-Ananija, takođe su pronađene tri zapečaćene niše, a vjerovatno će biti mnogo više otkrića otkrivenih u ovom grobnom oknu tokom narednih mjeseci.

S obzirom na besprijekorno stanje grobne komore, arheolozi očekuju da pronađu dodatno blago skriveno u njoj.

Bilo koja roba pronađena zakopana pored mrtvih rasvijetliće njihov status, bogatstvo i uticaj - mada bar za sada identitet preminulih ostaje misterija.

شعور لا يقارن كلما تشهد كشف اثري جديد،

انتظروا الاعلان عن كشف اثري جديد بسقارة، شكرا لزملائي بالوزارة.

An indescribable feeling when you witness a new archeological discovery.

Stay tuned for the announcement of a new discovery in Saqqara

Thank you to my colleagues in the ministry pic.twitter.com/RpgK6TmREo

— Khaled El-Enany (@KhaledElEnany6) September 6, 2020