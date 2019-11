Tvit koji je skupio 887.000 lajkova: Radnik Mekdonaldsa otkrio šta je stavljao u narudžbe

Ovaj Kanađanin odao je kako je pomagao mušterijama.

- Radio sam u Mekdonaldsu dvije i po godine i stavljao sam 11 pilećih štapića u svaku porudžinu u koju je trebalo da ide 10 - napisao je on.

Ovaj tvit skupio je 887.000 lajkova, a brojni pozitivni komentari su se nizali na njegov račun.

I worked at McDonald’s for two and a half years and I put 11 nuggets in almost every 10-piece I made

— Cody Bondarchuk (@codybondarchuk) November 16, 2019