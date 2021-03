Tri horoskopska znaka čeka radost, veliki uspjeh i nevjerovatna sreća

U aprilu vlada energija dominantnog Ovna, jer je Sunce u ovom znaku Zodijaka. Iznenadiće vas vaša nova otpornost na stres i strastvenost prema poslu koji radite.

Dvije planete biće naše vodilje u aprilu Venera koja intezivira strast do 20. aprila i Merkur koji nas podstiče da ubrzamo ostvarenje ambicija i ima sjajan uticaj na našu karijeru. Takođe, Jupiter, planeta radosti i novca donosi vam učenje, širenje uma i nove ideje.

Ovan

Koncentracija i foksu su poboljšani, a sve šta vam treba za ostvarenje ciljeva već je u vašim rukama. Probudiće se mnoge zanemarene sposobnosti i uspavani talenti. Imate jasan cilj na umu i ovog mjeseca možete postići eliki uspjeh i obaviti posao koji je dugo bio nedovršen. Dobri aspekti Venere, Merkura i Sunca podržavaju vas na profesionalnom planu, a zahvaljujući Marsu vaše polje komunikacije i društveni život doživjeće uspon. Sve oko čega se potrudite, imaće uspjeh. Vaš um je ovog mjeseca poput magičnog štapića – svaka ideja nailazi na dobre reakcije.

Blizanci

Na profesionalnom planu očekuje vas porast različitih mogućnosti. April će za vas biti lagan mjesec u kojem se nećete sukobiti oko sitnica, već se posvećujete ostavrenju krupnih ciljeva. Oko 20. aprila Saturn i Jupiter značajno će vam olakšati donošenje odluka, što će naročito pozitivno uticati na Blizance koji žele da promjene posao ili započnu svoju karijeru. Moguće je da će vam neka osoba iz prošlosti ili stari prijatelj pomoći da ostavrite zamišljeno. Slušajte savjete drugih, ali nemojte zanemariti ni unutrašnji glas.

Djevica

April će za vas biti mjesec učenja. Ukoliko uspijete da ostanete otvoreni za ideje novih koncepata i različitih usmerenja, imaćete veliku korist od svog napora. Merkur će unijeti male turbulencije u polje komunikacije, ali to je vaša vještina i on tu ne može dodatno zamrsiti konce. Ako se služite svojim verbalnim sposobnostima, to će još više ubrzati uspjeh. Do 20. aprila očekuje vas strast i izuzetna posvećenost poslu, ali pazite da ne pregorite i potpuno iscrpite energiju. Riješiće se mnogi finansijski problemi. Moguć je umor krajem mjeseca – opustite se, piše Noizz.rs.