Torta u obliku mrtvačkog sanduka, hostese sa crnim velom: Grobarijada u Srbiji tema svjetskih medija

Neobični festival Grobarijada koji je 10. put održan u Srbiji postao je tema i svjetskih medija.

Francuska agencija AFP napravila je reportažu o ovom “živopisnom” događaju čiji je organizator Radiša Mihajlović Drnda, a tekst su prenijeli brojni mediji.

Evo kako je AFP vidio čuvenu “Grobarijadu”:

Poslužavnici prepuni hranom, pića na sve strane i duhovite pjesme i plesovi: ovo bi neko lako mogao da pogrešno shvati kao srpsko vjenčanje da nije velike torte u obliku kovčega na godišnjem balu za pogrebnike. Smješten u restoranskoj hali nalik na pećinu u istočnoj Srbiji, događaj je prilika da stotine pogrebnih radnika imaju noćni provod i proslave, dok usput malo posluju sa strane.

Savršeno skockani gosti su se okupili u Požarevcu, gradu koji je i dom grobu čovjeka čija zaostavština i dalje opsjeda ratom izbrazdan Balkan – nekadašnjeg srpskog diktatora Slobodana Miloševića.

Organizator festivala Radiša Mihajlović proslavio se prevozeći pogrebna kola kojima su ostaci bivšeg vođe prevezeni iz Beograda na porodičnu parcelu gdje je sahranjen 2006. godine. Milošević je umro u zatvoru u Hagu, čekajući suđenje pod optužbom za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti zbog svoje uloge u krvavom raspadu Jugoslavije.

Međutim, Mihajlović kaže da je za njega organizacija takve sahrane bila čast.

– To je bio fantastičan publicitet, a prevoženje predsjednika nije mala stvar, bez obzira šta ljudi misle o njemu. Kada su me pitali da li sam za to, naravno da sam odmah prihvatio – rekao je 66-godišnjak.

Atmosfera je bila živahna dok se oko 300 gostiju zabavljao i izlazilo na podijum gdje su igrali kolo, tradicionalni ples u krugu, sa romantičnim narodnim pjesmama koje su određivale ritam.

U profesiji u kojoj je svakodnevni posao mračan, festival "Grobarijada" prilika je da se ljudi malo oraspolože.