Stiže noćna mora za sve znakove, čuvajte se velikih grešaka

Retrogradni hod trajaće od 5. pa sve do 28. marta, a obilježiće ga nevjerovatni emotivni potresi i velike greške.

Stiže nam retrogradni Merkur i sigurno je samo jedno – biće to jedna luda, luda “vožnja”!

Definitivno najomraženija planeta kod ljubitelja astrologije započeće svoj retrogradni hod u Ribama 5. marta i tako će se kretati sve do 28. marta.

Tokom retrogradnog Merkura treba više da vjerujete svojoj intuiciji, ali i drugim čulima. Slobodno vjerujte tom osjećaju u stomaku, oslušnite šta vam telo govori, jer u ovom periodu smo svi veoma osjetljivi i sva čula nam rade, piše B92.

Kada Merkur nakon retrogradnog ponovo krene direktnim hodom, mnogi ljudi otkriju da su konačno uspjeli da razumiju neke stvari na sasvim novom nivou i da su razvili neke nove poglede na život.

Retrogradni Merkur uglavnom je poziv na buđenje i šansa da shvatite da ste upali u šablone i probleme, i to baš onda kada ste najmanje svjesni i niste oprezni kao inače.

Pored svega, Merkurov retrogradni hod je dobar period za samoispitivanje. Potrudite se da postanete svjesniji sebe i zapitajte se da li je došlo vrijeme za promjenu načina života.

Ovaj period biće velika prekretnica u životu mnogih, a evo i tačne prognoze kako će retrogradni Merkur uticati na vaš horoskopski znak:

Ovan

Sa retrogradnim Merkurom, Ovnovi će imati nagon da bukvalno sami sebe stavljaju pred teške izazove. Više nego ikada obraćaće pažnju na mišljenje drugih ljudi, toliko da će dopustiti da ih tuđe mišljenje o njima u potpunosti definiše. Inače veoma nezavisni i samovoljni, Ovnovi će sada čak i postupati u skladu sa tuđim mišljenjem. Biće impulsivni i donosiće brze, ali pogrešne odluke, a sve u želji da vrate svoju samostalnost. U toj borbi biće željni pažnje, neprestano će iznositi nekakve argumente, imaće pretjerane reakcije, a što je najgore, Ovnovi će u ovom periodu gotovo potpuno isključiti osjećanja, sakrivaće se od svih kada lično budu povrijeđeni. Zbog takvog ponašanja, tokokom čitavog ovog perioda, Ovnovi će nevjerovatno nervirati sve oko sebe.

Bik

Tokom retrogradnog hoda Merkura, Bikovi neće mariti ni za kakve granice, niti za red. To će im ometati sve planove koje su pažljivo sprovodili, a kada se sve sruši kao kula od karata, neće znati kako da počnu ispočetka. Takođe, Bikovi će biti skloni da potpuno zamenare sopstvene principe i ignorišu prave vrijednosti koje su inače brižljivo njegovali. Savjetuje se da prije svake odluke sačekate bar 24 sata, da pažljivo čitate sitna slova na ugovorima i da ni u kojem slučaju nikome ne vjerujete ni u šta “na neviđeno”.

Blizanci

Merkur inače vlada Blizancima, pa će ovaj znak biti najviše pogođen posljedicama retrogradnog hoda ove planete. Lako će dolaziti do problema u komunikaciji, sa putovanjima ili zakazivanjem ljekarskih pregleda ili nekih sastanaka. Za vaš znak je najvažnije da tokom ovog perioda dobro provjerite sve što čujete. Ne zalijećite se ni da sve što ste saznali ili o čemu ste razmišljali odmah podijelite sa drugima, možda će iskoristiti te informacije da vam naude da neki način. Takođe, dobro se fokusirajte na ton kojim vam se sagovornici obraćaju – biće mnogo pokušaja manipulacije. Neka vas tračevi o drugima ne dodiruju, uglavnom će biti riječ o osuđivanju iz lažnih uvjerenja.

Rak

Tokom ovog perioda, Rakovi će biti pretjerano zabrinuti zbog tuđih briga i osjećanja, a svoje će svjesno ignorisati. To je tokom retrogradnog Merkura pogubno za Rakove, jer je veoma važno da se sada fokusiraju na svoju intuiciju, koja će im pomoći da shvate kada nešto nije u redu i da li su u zabludi. Kada je fokus na drugima, previše ste zauzeti razmišljanjem i preuzimanjem odgovornosti za tuđi život i osjećanja, pa ćete teško primijetiti vrlo važne znakove i načiniti potpuno pogrešne izbore. Pazite, za neke možda neće biti povratka.

Lav

Još više nego ikada, Lavovi će imati potrebu da budu u centru pažnje, da sijaju, ali i da darivaju. Ali, kada Lav želi da napravi neki gest, to mora da bude izuzetno veliko, a tokom ovog perioda lako će previdjeti posljedice. Zato im tokom retrogradnog Merkura stoji mogućnost upadanja u veće dugove ili čak bankrota. Takođe, nećete biti ni koncentrisani koliko treba, pa ćete praviti haos u svom dnevnom rasporedu i na kraju ništa nećete moći da stignete. Vodite računa da ne preuzimate na sebe obaveze koje niste u stanju da ispunite, kao i da ne dajete obećanja koja su iznad vaših mogućnosti ili sposobnosti. Previše samopouzdanja sa kojim se inače borite ovoga puta bi moglo skupo da vas košta.

Djevica

Merkur je vladalac Device, pa ćete osjetiti njegov retrogradni hod intenzivnije nego ostali znakovi. Postoje dva načina da “preživite” ovaj period bez velikih trzavica i ozbiljnih posljedica. Prvi je da počnete da gledate širu sliku i obećanjima i obavezama prilazite ozbiljno i sa planom. Tako ćete dolaziti do najboljih rešenja; u suprotnom će se mnogi razočarati u vas, bilo na poslovnom ili privatnom planu. Drugi izlaz jeste da ne obraćate previše pažnje na dugačke priče i preispitivanja zašto se nešto dogodilo, jer tako samo gubite dragocjeno vrijeme. Umjesto toga, fokusirajte se na konkretne planove kako da riješite probleme koji vas već duže vrijeme muče. Odlaganje će samo pogoršati situaciju.

Vaga

Imaćete potrebu da vas drugi slušaju i ispunjavaju vaše želje. U toj potrebi ćete se izgubiti, jer obraćate previše pažnje na nešto što nije toliko važno, dok će velike i važne stvari “proći pored vas”. Kada to shvatite, vjerovatno će biti kasno. Retrogradni Merkur će vas kočiti u preduzimanju bilo kakvih akcija, nećete se usuđivati ni na kakav rizik, nećete ulaziti ni u kakvu raspravu, a ta pasivnost bi kasnije mogla u vaš život da donese mnogo problema, kajanja i tuge za propuštenim prilikama.

Škorpija

Tokom retrogradnog hoda Merkura, Škorpije će zanemariti emocije i potpuno ignorisati sve granice i vrijednosti do kojih je stalo vama bliskim osobama. Bićete izuzetno osvetoljubivi i tajanstveni, stalno ćete praviti dramu, čak i za najmanje stvari, umjesto da bolje razmislite šta je to što vas u životu sputava i čini nervoznim, i vas i ljude oko vas, koji takođe pate zbog ovakvog vašeg ponašanja. Za Škorpije je tokom ovog perioda najvažije da nauče da se oslobode emotivnog tereta koji dugo nose u sebi i da konačno počnu da žive u sadašnjosti.

Strijelac

Vi ćete tokom ovog perioda uporno ignorisati važne detalje koji vam veoma upadljivo stoje pred očima, kao i savjete drugih, jer ćete biti ubijeđeni da znate šta radite i da je vaše mišljenje jedino ispravno. Vodićete se intuicijom i unutrašnjim glasom, ali vodite računa i pažljivo razmišljajte, budite strpljivi, jer bi retrogradni Merkur mogao da učini da vam pogled na stvari bude “iskrivljen”. Čuvajte se i brzopletih zaključaka – ako se ispostavi da su doneseni na osnovu dezinformacija, kasnije može da bude problema. Vaš najveći problem je što ne provjeravate informacije koje dolaze do vas, a ima mnogo lažnih.

Jarac

Vrijeme je da se konačno okanete mišljenja da cilj opravdava sredstvo, jer će vam se takvi postupci tokom retrogradnog Merkura obiti o glavu. I to veoma jako i bolno. Nikada ne napuštajte moralna načela koja gajite već dugo, ona vas drže na ispravnom putu, piše Mystical Raven. Sa druge strane, previše fokusiranja na pravila i ciljeve, uz ignorisanje osjećanja drugih kojem ste veoma skloni, može da poremeti mnoge odnose do kojih vam je stalo. Mnogi vama bliski ljudi imaće osjećaj da ih iskorišćavate, a ako je to zaista tako, vama slijede brojne greške i problemi, a na kraju i neizbježna usamljenost.

Vodolija

Za Vodolije nije ništa neobično ako razmišljaju kako da unaprijede sebe i obezbijede sebi više slobode. Vodolije najlakše počnu da se osjećaju kao u klopci, kao da ih nešto zadržava, zbog nemirnog i nezaustavljivog duha s kojim se rađaju. Tokom retrogradnog Merkura to je još izraženije. Zbog toga lakše previđaju važne detalje i srljaju u nepromišljene odluke. Naročito je važno da na početku Merkurovog retrogradnog hoda Vodolije ostanu hladne glave i o svakoj odluci dva puta razmisle. Ako treba, napravite listu “Za i protiv”, u suprotnom biste mogli gadno da se pokajete.

Ribe

Vaš znak će se u ovom periodu okrenuti drugim ljudima i upijanju njihovih emocija, potreba i negativnih reakcija. To će Ribe zbunjivati i ugroziti njihovu sposobnost da racionalno rasuđuju. Lako ćete previdjeti važne detalje, donosićete ishitrene odluke, misleći da je tako najbolje za vas, ali savjet je da dobro razmislite, jer stvari verovatno ne stoje tako kako mislite. Za Ribe je tokom ovog perioda važno da se prilagode sopstvenom duhu i osjećanjima kako bi mogle razložno da razmišljaju. Izbjegavajte pravljenje planova i detaljnih koraka u ovom periodu, jer neće sve ići kako ste zamislili, koliko god vi bili sigurni u suprotno.

