Šta bi se dogodilo da istrijebimo komarce, za šta oni služe, da li bi narušili eko sistem ako bi istrijebili komarce

Ali pričamo o nečemu drugom. Bil Gejts je nazvao komarce "najsmrtonosnijim životinjama na svijetu", zbog njihovog prenošenja raznoraznih bolesti poput malarije, koja je u 2019. godini prema podacima Svjetske zdravstvene organizacija ubila 409.000 ljudi.

U zavisnosti od mjesta gdje živite, komarac može biti napast ili smrtonosna prijetnja. To je dovelo naučnike da se zapitaju "Šta ako ih ubijemo sve"?

Postoji više od 3.500 različitih vrsta komaraca, ali samo nekoliko njih može loše uticati na naše zdravlje.

Lanac ishrane

Komarci su dio ishrane riba, ptica, guštera, žaba, slijepih miševa i drugih životinja. Ali, nijedna vrsta ne zavisi od njih i nisu ključni u njihovom lancu ishrane, potvrdio je to istraživanje.

I dok komarci pomažu oprašivanju hiljada biljaka, Janet MCAlister, entomolog iz Centra za kontrolu bolesti, rekla je za Nature da oprašivanje komaraca nije presudno za bilo koju biljku na koju se ljudi oslanjaju.

Phil Lounibos, entomolog sa Univerziteta na Floridi, rekao je da bi bilo koji insekt koji ustane da zamijeni komarce mogao da se pokaže „podjednako ili više nepoželjan sa stanovišta javnog zdravlja.

Ono što ide u prilog komarcima u ovoj debati treba li ih istrijebiti ili ne, su navodi pojedinih naučnika kao što je David Quammen koji tvrdi da komarci čuvaju prašume. U tim predjelima oni su dosta agresivniji i pristup ljudima je veoma otežan, tako da je smanjena i sječa prašuma.

Neizbježno bi odsustvo komaraca pomjeralo naše ekosisteme. Da li bi te promjene bile drastične ili dugotrajne? Opet, ne znamo sa sigurnošću. Ekosistemi su složeni, a stručnjaci se ne slažu.

Kako ih iskorijeniti?

Komarce na prvom mjestu nije lako istrijebiti. Tehnike zaprašivanja nisu toliko djelotvorne, a njih je previše. Slijepi miš u toku jedne noći može da pojede 8.000 komaraca, ako bi uzgojili dovoljno slijepih miševa možda bi iskorijenili komarce. Ali, ko bi se onda riješio tolikog broja slijepih miševa?

Najdjelotvornije do čega su naučnici uspjeli doći je stvaranje genetski modifikovanog komarca. Njegov cilj je da parenjem stvara sterilne potomke koji neće uspjeti više da se razmnožavaju. Teoretičari zavjere misle nešto drugačije, ipak, najviše ljudi umire upravo zbog komaraca, a to su uklapa u priču o prenaseljenoj zemlji. Da li je to tačno ili nije, ne znamo, a svakako su u pitanju teorije zavjere.

