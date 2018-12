Spektakl predsjednika SO Gradiška: Pjesmom publiku bacio u trans! VIDEO

Svojim prvim pojavljivanjem u emisiji „Nikad nije kasno“ Milenko Pavlović zvani Miler (61) priredio je pravi spektakl.

Ovaj takmičar, koji se inače muzikom bavi iz hobija, bivši je direktor Investiciono – razvojne banke (IRB) Republike Srpske koji danas radi kao predsjednik Skupštine opštine Gradiška.

"Ovo je prvi put da imamo predsjednika opštine na sceni",rekao je Žika Jakšić što je publika u studiju pozdravila aplauzom, piše Opcija.net.

On se u takmičenju veterana predstavio pjesmom „Svijet u kojem živim“ od „Indexa“, a već na prve taktove publika je bila u transu.

Miler je, osim talenta, na velikoj sceni pokazao i nevjerovatnu energiju i plesno umijeće, a publika je sve vrijeme tokom njegovog nastupa bila na nogama.

" Malo sam ostao bez glasa", rekao je oduševljeno Saša Milošević Mare, a zatim nastavio: „Izvođenje ove pjesme uopšte nije lak zadatak, ali vi ste večeras bili perfektni“.

„Bez emocija nema uspjeha, a on je kroz ovu pjesmu donio emocije i to je diglo pubiku. On je pobjednik", prokomentarisao je Veselin Vujović.

„Ne samo publiku, podigao je i mene sa stolice. Bravo, svaka čast“, rekla je oduševljeno Kaliopi.

(opcija.net)