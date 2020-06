Objekat na nebu se pojavio oko jedan ujutru po lokalnom vremenu iznad oblasti Pilbara u državi Zapadna Australija, ali su ga videli i stanovnici Severne Teritorije i Južne Australije, prenosi ABC.

Porijeklo objekta tek treba da bude utvrđeno, ali stručnjaci vjeruju da je prirodni fenomen.

Vatrena kugla se dugo zadržala na nebu, o čemu svjedoče brojni snimci posmatrača sa tla.

A spectacular light show over Australia's northwest has stunned everyone who saw it, and left experts struggling to explain it. A massive green fireball tearing across the sky. https://t.co/SPDAy9RPXG @Rob7Scott #7NEWS pic.twitter.com/AWILbwv4pp

— 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) June 15, 2020