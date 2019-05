ŠOKANTAN SNIMAK: Medvjed pada s litice dok ga ljudi KAMENUJU! VIDEO

Na snimku se vidi kako medvjed pokušava održati ravnotežu na litici dok ga ljudi gađaju kamenjem. Na kraju životinja pada u planinski potok, dok se u pozadini čuju glasovi koji navijaju.

Incident se dogodio u okrugu Kargil na sjeveru države. Medvjed se popeo uz liticu i pokušavao je pobjeći od lokalnog stanovništva koji su ga progonili čak do susjednog sela, prenose mediji.

Dok je medvjed bježao, zapetljao se u bodljikavu žicu, ali se uspio osloboditi.

Ovaj uznemirujući video se proširio na društvenim mrežama, a brojni korisnici su osudili ovakvo ponašanje ljudi.

Istakli su da ovaj čin i snimak pokazuju šta je okrutnost u pravom smislu te riječi. Neki ljudi su tražili i pooštravanje zakona o zaštiti divljih životinja.

Zvaničnici su se oglasili, ističući da pregledaju snimke kako bi utvrdili ko su počinioci ovog gnusnog djela.

Takođe je pokrenuta i potraga za medvjedom, za kojeg se vjeruje da nije poginuo, već da je pretrpio brojne povrede.

This is macabre, happened today at Drass. pic.twitter.com/rtnqzghLF3

— Mahmood Ah Shah (@mashah06) 9. svibnja 2019.