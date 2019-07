Jedan od predmeta koje sigurno koristite na dnevnoj/sedmičnoj bazi, a da sigurno niste ni znali da ima posebno ime je sntntn.

Dobro ste pročitali i nije tipfeler - sntntn.

To je mali aluminijumski predmet pomoću kojeg se otvara limenka, a još mu je namjena i to da se kroz njega po otvaranju provuče slamka, te je on fiksira za limenku.

Porijeklo riječi nije poznato, ali izgovara se na isti način na koji se čita, i prihvaćena je u rječnike više desetina jezika svijeta.