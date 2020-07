Snimila neobično stvorenje, niko ne zna o čemu je riječ

Tamo je ljude pitala znaju li više detalja o životinji koju je pronašla u Nevadi.

Korisnica TikToka iza nadimka "stinkyeyescrappy" prošle nedjelje je podijelila snimak sa životinjom, a uz nju pitala je svoje pratioce znaju li šta bi to "malo stvorenje" koje liči na guštera moglo da bude.

Neki su stvorenje uporedili sa vanzemljcem, dok su se drugi šalili kako je riječ o liku iz filma "Ratovi zvijezda". Bilo je i onih koji su pokušali da pronađu informacije o životinji na Googleu, ali to im nije uspjelo.

Video je prikupio više od pola miliona lajkova, a komentarisalo ga je više od 16.000 ljudi.

Neki su posumnjali da je stvorenje stvarno i iznijeli tvrdnje da se ipak radi o dječijoj igrački.

