Snimak žirafe koja pase oduševila milione ljudi

Ali, jeste li ikad vidjeli žirafu kako jede?

Jedan je tviteraš objavio snimak koji je fascinirao mnoge. Naime, čini se da žirafa, svaki put kad želi uzeti zalogaj trave mora napraviti mali sklek.

Video je do sad pogledalo više od devet miliona ljudi, a neki su podijelili i svoje fotke i snimke žirafa.

I’ve never wondered how a Giraffe eats grass before, but this is majestic! pic.twitter.com/9pjbTugdKm

— Daniel Holland (@DannyDutch) October 12, 2020