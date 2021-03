Skriveni Ilon Mask Afrike: Pogledajte kako je samouki mladić napravio automobil od otpada

U Africi postoji klinac koji može biti Ilon Mask Gane.

Zašto? Zato što je napravio automobil od zakrpi i odbačenih dijelova.

Ko je on, kako je napravio to čudo i može li ovakav četvorotočkaš da vozi "sam sebe", baš kao što to čine Teslini modeli?

U maloj kući u Gani, Nas Dejli (Nas Daily) pronašao je Kelvina, siromašnog mladića odraslog u zemlji gdje je prosječna zarada manja od trista dolara mjesečno. Ali to nije sputalo njegove ambicije da postane inženjer. Još od svoje desete godine, Kelvin je vrijeme provodio u garaži praveči igračke, robote, pa čak i usisivače i to od stvari koje je usputno nalazio oko sebe.

"Shvatio sam da gajim pasiju prema stvaranju mašina, nisam pohađaju nikakvu školu za inženjera, samouk sam", kazao je Kelvin.

Četiri godine proveo je po automobilskim salonima kako bi saznao sve o mehanici automobila. Skupljao je dijelove sa deponija, gradilišta...

"Kad sam krenuo da pravim automobil, ljudi nisu shvatali šta ja to želim zapravo da uradim. Pokušavali su da me obeshrabre, neki su mi rekli i da sam poludio", priseća je on.

Ali korak po korak, kola su dobijala željeni oblik. Ipak, nije sve moglo da se prikupi sa ulice, pa je Kelvin obavljao više poslova kako bi zaradio za motor. Tako je sa 18 godina, poslije mnogo neuspješnih pokušaja i grešaka, Kelvin konačno uspio da posao privede kraju - automobil je ugledao svjetlost dana. Dobio je i ime - Kelvin Mobile.

Vrata mu se otvaraju nagore, poput kakvog "ferarija", ima 300 konjskih snaga i sve što "normalan" automobil ima - pa čak i radio.

"Sve skupa me je koštalo manje od 3.000 dolara", kaže momak koji jedini u svom gradu posjeduje automobil. To znači da svaki put kada "provoza krug" privuče pažnju cijelog kraja, ljudi izađu na ulice i prate kuda će proći.

Ono što je još fascinantnije je činjenica da Kelvin ne namjerava da se zaustavi na tome - naprotiv, sljedeći cilj koji je sebi postavio jeste da napravi električni automobil koji vozi sam. A poslije toga? Vrijedni i ambiciozni mladić mašta i o pravljenju aviona i raketa - da li će uspjeti u tome, ostaje da se vidi...