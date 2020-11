Skandal na javnom servisu: Davali uputstvo za "seksi kupovinu"

Bura negodovanja na društvenim mrežama prenela se na stranice dnevnih novina, a zatim i u parlament.

Uputstvo za "seksi" kupovinu u programu je izvela plesačica na način da su se ogorčeni građani pitali "Da li je ovo uputstvo za porno film", "Biti seksi, za koga" i "Da li smo u ludnici ili na TV".

Komisija parlamenta za kontrolu javnog servisa RAI već je uputila pismo direktorima televizije u kojem se oštro osuđuje nedopustiv prilog "pun stereotipa o tome kako žena treba da bude seksi i kada radi uobičajene dnevne poslove", a razmatra se i mogućnost, piše list "Il Fato kotidijano" da generalni direktor Rai Fabricio Salini bude pozvan da odgovara u parlamentu.

U međuvremenu, direktor dugog programa Rai Ludoviko Di Meo se javno izvinio za neprimjereni prilog na programu javne televizije.

Demokratska stranka, koja čini deo koalicione vlade, zatražila je smjenu direktora televizije Rai.

Ieri pomeriggio su Raidue a #DettoFatto 'tutorial' alle donne su come fare la spesa con i tacchi e su come essere seducenti ancheggiando ed ammiccando tra le varie corsie.1970? No, 2020 quasi 2021. E buona #giornatacontrolaviolenzasulledonne pic.twitter.com/xtLGzHx0Ut

— Fabio 🏳️‍🌈 (@Iperbole_) November 25, 2020