Šest najneobičnijih tradicija za Božić

Svake godine 25. decembra u provinciji Čumbivilkas održava se Takanakuj, što bi se na Kečua jeziku naroda sa Anda moglo prevesti sa "kada krv ključa".

Riječ je o tradicionalnim borbama bez rukavica čiji je cilj rješavanje sukoba sa pojedincem, prijateljem, članom porodice ili rješavanje teritorijalnih sukoba koji su se javljali tokom cijele godine.

Drugačije rečeno, da se "zakopaju ratne sjekire". Stil borbe koji se koristi tokom proslave relativno je sličan borilačkim vještinama, uključuje udaranje nogama i rukama. Bez razlike u borbama učestvuju i muškarci i žene.

Borci prozivaju protivnike imenom i prezimenom. Zatim odlaze do centra kruga i započinju borbu. Ruke obmotavaju tkaninom, slično bandažerima u boksu. Nije dozvoljeno gristi, udarati protivnika koji je na zemlji ili čupati za kosu.

Pobjednik se bira na osnovu nokauta ili ga proglasi sudija. Na početku i na kraju borbe, protivnici moraju da se rukuju ili da se zagrle.

U nedjelji uoči Božića, stanovnici Venecuelanci svakodnevno prisustvuju crkvenoj službi pod nazivom Misa de Aguinaldo (ranojutarnja misa).

Vožnja rolerima na jutarnju misu u Karakasu

U glavnom gradu, Karakasu običaj je da se na crkvenu službu putuje na rolerima.

Zapravo, to je toliko široko rasprostranjena praksa da su mnoge ulice u glavnom gradu zatvorene do 8 sati ujutro da bi se "bižićnim rolerašima" osigurao bezbjedan prolaz.

Narodni običaj Mari Luid ili "siva kobila" u Velsu za nekog ko nije dio tamošnje tradicije može djelovati pomalo zastrašujuće.

Thinks about how I'm not going to have Mari Lwyd turn up randomly singing at the pub this year :( pic.twitter.com/sWWBzCWW9U

Nekoliko ljudi nose lobanju konja koja izviruje ispod bijelog plašta i obilaze susjedstvo. Kucaju na vrata i pozivaju domaćina da sivu kobilu pobjedi u pjesništvu i rimovanju.

Ako uspijete da rimujete pjesmu sa sivom kobilom pobjedili ste, ako, pak, ne uspjete, morate ih pozvati na ručak ili piće.

Meri Luid predstavlja regionalnu varijaciju tradicije "životinja sa kapuljačom" koja se javlja širom Velike Britanije.

Stalni dio postavke pastorlanih scena u katalonskim domovima za Božić je i figura Caganera, u bukvalnom prevodu "čovjeka koji vrši veliku nuždu".

We managed to find the 'caganer'! After overcoming four activities (with cultural & grammar content), our students reached the end of the virtual Escape Room and discovered this special figurine which appears in nativity scenes in Catalonia. What a cool way to end the semester! pic.twitter.com/vTkdsXiB4F

— Catalan Studies - The University of Sheffield (@CatalanShefUni) December 16, 2020