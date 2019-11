Sergej Trifunović je sinoć bodrio Partizan na Old Trafordu i usred utakmice zapjevao je himnu Liverpula "You'll never walk alone".

Niko mu to nije uzeo za zlo, čak je i priličlno razveselio dvojicu Junajtedovih pristalica, ali i poveću grupu u jednom od brojnih VIP boksova na Trafordu. ♥️ pic.twitter.com/JuvysPG9gt — Sadist Whistler20/44 (@WhistlerDick) November 7, 2019 Sergej Trifunović je poznat kao navijač Partizana i čest posetilac utakmica "parnog valjka.