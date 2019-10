Šeik potrošio četiri miliona dolara za novog konja

Šeik Mohamed bin Rašid Al Maktoum u Ujedinjenom Kraljevstvu je kupio rasnog konja za kojeg se nada da će biti superzvijezda na utrkama.

– Pravi je sportski konj i jako dobro se kreće – rekao je šeikov predstavnik Anthoni Stroud.

– Šeik Mohamed je izabrao njega. On je bio njegov favorit danas. Koštao je više nego što smo mislili, ali morate mnogo novca potrošiti za takvog konja – dodao je, prenosi CNN.

Lot 148: 3,600,000gns

Hazelwood Bloodstock ➡️ @godolphin

🔥 The highest priced yearling in Europe this year as Sheikh Mohammed ensures @godolphin buys the Dubawi ½-brother to Barney Roy for 3,600,000gns at #TattsOctober Book 1. pic.twitter.com/zjmiKBOVyO

— Tattersalls (@Tattersalls1766) October 8, 2019