Samo za one sa jakim stomakom: Mladić zvijezda na internetu zbog onog što radi prstima

Zahvaljujući jednoj bizarnoj vještini, mladić po imenu Džejkob Pinja, postao je jedan od gledanijih performera na mreži Tik Tok.

On ne posjeduje nikakvo zavidno umijeće, nije glumac u pokušaju, ali zbog jedinstvene vještine, njegovi snimci su pregledani po nekoliko miliona puta.

Džejkob (21) zaokupio je pažnju javnosti kada je po prvi put snimio video kako produžava palac. Naime, njegov prst je prosiječne dužine, ali on jedinstvenom tehnikom može da ga produži čak tri puta. Ovu neobičnu veštinu upoznao je na početku srednje škole, kada je shvatio kakvu, kako je sam rekao, beskorisnu moć ima.

– Zapravo iščašim palac iz zgloba kako bi se produžio. Moj doktor kaže da je to abnormalno, ali ne može to povezati s nekim poznatim medicinskim stanjem – izjavio je on za Bazfid.

Kako kaže, palac mu je inače dug oko pet centimetara, ali može da ga produži na skoro 14 centimetara, piše Blic.

– Kad sam objavio prvi video na TikToku, nisam očekivao ovakvu popularnost. Ljudi imaju podijeljene reakcije, neki su zgroženi, drugi znatiželjni – rekao je on.

Na kraju je ipak naglasio da ga ni povećavanje ni smanjivanje palca ne boli, te i da ga veoma zabavlja smišljanje scenarija za svaki novi video.