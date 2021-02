Ruski sveštenik razotkrio bugarsku proročicu Babu Vangu

Postoji mit o bugarskoj proročici Baba Vangi za koju se tvrdi da je dosta toga pogodila. Priče o njenim "proročanstvima" se periodično pojavljuju u medijima, vrlo često oko Nove godine, kada se piše koliko je pogodila za prošlu i šta je predskazala za sljedeću godinu. Kako Pravoslavna crkva gleda na Baba Vangu objasnio je sveštenik Georgij Maksimov, rukovodilac apologetske misije Sinodalnog misionarskog odjeljenja RPC.

Ko je bila Baba Vanga?

U pitanju je Vangelija Pandeva Guševa, koja se rodila 1911., a umrla 1995. godine. Od 1967. godine bila je registrovana kod nadležnih za svoju djelatnost i dobijala državnu platu za to. Bugarski državljani su plaćali 10 leva za posjetu, oni iz socijalističkih zemalja 20 leva, a ostali 50 dolara. Do 1990. godine država je od posjeta Baba Vangi zaradila skoro 9 miliona leva. (1 lev je imao vrijednost 1 njemačke marke ili sada pola evra). Vanga je stoga bila dio bugarske turističke ponude.

Vanga je u djetinjstvu izgubila vid, bila je udata, ali joj je suprug preminuo. Nakon toga je i počela da se bavi proroštvima.

Koliko je bila nepogrešiva?

Evo podataka iz knjige Vangine sljedbenice koja se poziva na rad jednog drugog Vanginog sljedbenika koji je sve zapisao. Od 823 povesti istinito je bilo 445 znači oko 50 odsto. To nije predviđanje to je kocka, smatra Maksimov.

Vangini kiksevi

Aleksandru Bovinu je 1973 godine Vanga predskazala da će se SSSR ući u Čile sa vojskom što se nije desilo. 1992. godine je rekla da će reprezentacija Bugarske biti šampion svijeta u fudbalu. To je bila Danska. 1993. je rekla da će SSSR da se obnovi početkom 21. veka i da će Bugarska bii njegov dio. 1960. godine je prorekla Teći svjetski rat koji se nije desio. Za 2011. je prorijekla da će zbog padanja radioaktivnih čestica sjeverna hemisfera ostati bez biljaka i životinja. Za Jurija Gagarina je tvrdila da je telom uzet na nebo, ali su njegovi zemni ostaci poslije avionske nesreće pronađeni, identifikovani i sahranjeni sa počastima.

Priča se da je predvidjela potapanje podmornice Kursk, a u pitanju je naduvana novinarska priča koja je ispričana tek pošto se desila. Za Vanginog života novinarka lista Trud je pisala o tragediji na Blagovještenjsku na Amuru u kojoj je poginuo pilot Genadij Kapčuk. Novinarka je tvrdila da je Vanga ovu katastofu predskazala ruskim turistima godinu dana ranije. Kada su novinari istražili vidjeli su da nikakvi ruski turisti nisu bili kod Vange. Na isti način su data i druga proroštva kojih je pun internet.

Vanga je izbjegavala direktne odgovore na direktna pitanja, ili je davala uopštene odgovore ili nije odgovarala.

Još za njenog života neki su je razobličili. Novinar Dobrinov je poslao svog poznanika kod nje. Uputio ga je da prije posjete svima u njenom gradu priča jednu priču, koja nije imala veze sa njegovim životom. Naravno da je sve isto čuo i kada je došao kod proročice.

Jerođakon Visarion, koji je u to vrijeme još bio laik, je došao kod Vange i rekao da ga šef maltretira i pitao šta da radi. Ona mu je rekla. On je nastavio da priča o problemima kao npr. sa ženom na šta mu je Vanga rekla da će sve biti u redu. Isto je bilo i sa problemima sa djecom. Kada je rekao da nema ni posao ni ženu ni djecu, njeni pomoćnici su ga izveli napolje. Takvih primjera je bilo mnogo.

Koji je izvor Vanginih predskazanja?

Ona je tvrdila da ima sile za predskazanja. Neke stvari je pogodila. Ona je govorila: " Ja ne vidim čovjekovu prošlost ni budućnost, već čujem daleki glas koji mi kao preko telefona šalje saopštenje". Kako je došlo do toga. Njena poklonica Velička Angelova opisuje slučaj kada su sile od kojih je dobijala glasove terale Vangu da čisti paučinu noću, da se skida pa opet oblači, radi druge besmislene stvari. Kada je pokušala da se suprostavi, oni su je gurnuli niz stepenice i ona je polomila nogu. Angelova opusuje situaciju kada Vanga laje kao pas, prijeti ljudima oko sebe da će im nanijeti zlo, slomiti kosti itd.

Ne liči na podvižnicu kojom neki pokušavaju da je predstave. Čovjeku koji je stradao od neuroze savjetovala je da zakolje pijetla, uzme njegovo srce stavi u flašu vina, pojede ga i zalije vinom.

Kada su u njenom prisustvu čitali pravoslavne molitve, njene sile su negdje nestajale. Mitropolit Natanail je posjetio pred smrt i u ruci je držao krst. Kada je ušao kod Baba Vange ona je uzviknula " Šta on ima u ruci, zasljepljuje me! Sklonite to". Sve njene priče i ponašanje jako podsjećaju na đavoimanost, pojašnjava Maksimov.

Na tvrdnju da joj je ostalo svega 5-6 mjeseci života jer je joj je dijagnotisfikovan rak dojke ona je rekla "ne živeću joj tri godine". "I tu je pogriješila", smatra Maksimov.

Neki govore da je bila istinska pravoslavna hrišćanka i da je čak sagradila crkvu. Jeste podigla je hram još za života 1994. godine, ali on se veoma razlikuje od pravoslavnih crkava. Nje osveštan od episkopa pravoslavne crkve nego od bugarskih raskolnika. Predstavnik Vanginog fonda koji ga je i gradio rekao je da to evropska, opštečovječanska crkva.