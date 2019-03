Rijetka bolest: Stari osam puta brže nego što je normalno VIDEO

Tifani Vedekind žena je koja živi s progerijom, bolešću zbog koje stari osam puta brže od prosjeka. Izuzetno je rijedak slučaj jer joj je bolest dijagnosticirana u dvadesetima, dok je većini prepoznatljiva već u prve dvije godine života.

Tifani ima 41 godinu i stari osam puta brže od uobičajenog, a rečeno joj je da se njezina dijagnoza pojavljuje kod jednog od 50 miliona ljudi. Dosad je dijagnosticirana samo kod 156 ljudi širom svijeta, a ona se smatra najstarijom živom osobom s ovim teškim stanjem.

Ljudi s tipičnim oblikom progerije izgledaju normalno pri rođenju, ali se tokom prve godine počinju pojavljivati znakovi i simptomi bolesti, kao što su spori rast i gubitak kose. Većina ih umire u tinejdžerskim godinama.

Njezina majka nosi gen odgovoran za stanje u kojem se nalazi Tifani, ali ona sama ne pati od njezinih simptoma.

"Ne dopuštam da me bolest definiše, to nije ono što sam ja. Ja sam bolest dobila, što me na neki način čini posebnom", rekla je Tifani za "Daily Mail".