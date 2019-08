Putnici su se ukrcali na letu za Majami, ali avion nije poletio već su putnici ostali unutra, piše CBS.

Prvo im je rečeno kako je uzrok loše vrijeme, a kasnije im je rečeno da je uzrok osmosatnog čekanja gužva u vazdušnom saobraćaju. Frustracija je dostigla vrhunac kada im je saopšteno da se u avion mora nasuti gorivo.

Putnici su na društvenim mrežama podijelili svoje iskustvo nevodeći kako je bilo vikanja, vrištanja male djece, svađe s kabinskim osobljem te međusobnih fizičkih obračuna putnika, zbog čega je intervenisala policija.

👇🏼A small sample of the increasing chaos happening right now aboard Miami -bound Delta 2385.It’s sitting on the tarmac at JFK for 8hrs now (!)... passengers kept onboard with no clear info and now armed officers responding to a fight...@Delta ? Response? pic.twitter.com/UgHhmGMJ59

— Glenna Milberg (@GlennaWPLG) August 16, 2019