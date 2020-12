Putnici otvorili vrata i iskočili iz aviona u pokretu

Taman kada je avion počeo da se kreće preko piste, muškarac je ustao ignorirajući upozorenja stjuardesa da sjedne

Dvoje putnika na letu kompanije „Delta“ za Atlantu otvorila su vrata od putničke kabine i aktivirala tobogan prije nego što su iskočili iz aviona na njujorškom aerodromu "La Gvardija".

"The New York Times" prenosi riječi jednog od putnika Brajana Plamera, koji se nalazio na istom letu. On kaže da su se njih dvoje, pošto avion nije pun, nekoliko puta premještali i mijenjali mjesta.

Taman kada je avion počeo da se kreće preko piste, muškarac je ustao ignorišući upozorenja stjuardesa da sjedne, rekavši da ima posttraumatski stresni poremećaj.

Ubrzo je avion potpuno stao. Isprva mu nije bilo jasan tačan razlog, ali je posada posle ispričala putnicima šta se dogodilo. Muškarac je otvorio vrata od kabine i aktivirao tobogan.