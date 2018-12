Prvi semafor na svijetu napunio je 150 godina

Sa više od hiljadu pogibija na londonskim ulicama početkom druge polovine 19. vijeka, nadležni su morali nešto da urade kako bi doveli u red prestoničke saobraćajnice, a željeznički inženjer Džon Pik Najt znao je rješenje.

Kako se navodi, imajući u vidu pronalazačevo zvanje, ne iznenađuje činjenica da je prvi semafor neodoljivo podsjećao na željezničku signalizaciju, a imao je i pokretne ruke, koje je ručno pomoću poluga kontrolisao policajac

Za noćni režim tu su bile crvene i zelene gasne lampe.

"Direktna kontrola kretanja, "stani, kreni", nije se baš dopala viktorijanskom liberalnom društvu", kaže za En-Bi-Si njuz Dejvid Runi sa Univerziteta u Londonu.

Ipak, "karijera" prvog semafora bila je kratka, a poslije samo mjesec dana rada, curenje gasa izazvalo je seriju eksplozija u kojima je jedan policajac pretrpio ozbiljne povrede.

Od tada, London je čekao više od pola vijeka na električne semafore, koji su sredinom 1920-ih godina došli iz SAD i počeli da se postavljaju na brojnim saobraćajnicama u gradu.

The world’s first traffic light was installed in London 150 years ago – but it soon claimed its first casualty – Evening Standard https://t.co/xwE8BAiylI pic.twitter.com/ZdfNJpkFjt

— London Informer (@london_informer) December 8, 2018