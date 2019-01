Prvi maneken u bivšoj Jugoslaviji u žiži javnosti zbog komentara o gripu! VIDEO

Kad se ujutro digneš, odmah vježbaš u krevetu. Malo nogama, rukama, da se razgibaš. Drugo, ustaješ i ideš u kupatilo, skidaš se go do pasa i hladnom vodom umiješ cijelo tijelo. Potom se obučeš i ideš na trening, vježbati. Ne samo hodati, nego treba trčati, skakati, raditi na spravama, štrikovima, gore-dolje, ma sve!

I meditiraj u prirodi, jedi šta hoćeš i bićeš vječno zdrav.

Ovako zvuče savjeti za zdrav i dug život koje potpisuje Taljat Selmani, simpatični 82-godišnjak kojeg javnost zna kao Tonija i koji je trenutno velika senzacija na internetu.

Njegov video u kojem objašnjava kako grip ne postoji uz upečatljivi komentar: “Sramota, penzioneri su uništili zdravstvo. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli... Vježbaj, pi**a ti materina!” je u manje od 24 sata prikupio više od 270 hiljada pregleda samo na YouTubeu, a ta je brojka još i veća na društvenim mrežama.

Vitalni penzuiner živi u zagrebačkom naselju Utrine gdje živi već dugi niz godina.

Sijeda kosa, uredno obrijan, sunčane naočale, bijela majica, zimska jakna, krem hlače i smeđe cipele - na prvu niko ne bi rekao da je ovaj čovjek trenutno najtraženija osoba u Hrvatskoj. Ali, kad porazgovarate s njim, ubrzo shvatite zašto je samo s nekoliko rečenica nasmijao sve, navodi Jutarnji.

"Evo, baš sam platio zdravstveno. A šta će mi to? Nikad nisam bolestan, ne idem doktoru, zdrav sam cijeli život. Evo sad, da hoću, mogu te oboriti s nogu", kaže uz demonstraciju poluvisokog high kicka.

Zagrebački penzioner uz kafu je novinarima otkrio tajnu svoje vitalnosti. Kako ponosno ističe, vježba svaki dan po tri sata. Vježbanje počinje odmah ujutro laganim razgibavanjem u krevetu i umivanjem hladnom vodom.

"Ne ovako malo po licu, nego cijelo tijelo do pasa, onako muški", objašnjava uz gestikulaciju.

Potom, kako kaže, odlazi na jezero Bundek i nastavlja s rekreacijom. Trči, vježba na spravama, hoda, skače. Sve što je potrebno da mu krv proključa, ali napominje kako nije dovoljno samo fizički vježbati. Važna je, kaže, i meditacija.

"Otkad sam u penziji, otkrio sam da mogu vježbati i umom. Legnem i pustim da mi um trenira tijelo. U tim trenucima osjetim kako mi svaki mišić radi. Ali, ne smije se zanemariti i boravak u prirodi. Meditacija u šumi, među cvijećem i patkama uz jezero, to ti daje dug život, jer svi mi imamo dušu. Svaka travka, svako drvo, svaka muva, sve to ima dušu, i to treba poštovati" kaže Toni te pokazuje i nekoliko vježbi disanja kojima možemo pročistiti tijelo.

Kako je otkrio tajne meditacije, tako je prestao jesti meso. Kaže, više mu to tijelo ne prihvaća, tako da mu se jelovnik sastoji od raznih variva te povrća i voća. Ipak, ističe da bi svatko trebao jesti što mu duša poželi.

"Nema smisla ograničavati se", kratko kaže. Iz do sada rečenog lako se zaključi da ne puši te ponosno napominje kako nije nikada zapalio cigaretu. Što se tiče alkohola, popije malu rakiju svako jutro. I pokoje pivo tu i tamo.

Buran život

Rodom je iz Albanije, a u Zagreb je došao 1960. godine nakon što se vratio iz vojske. U početku je radio u Hrvatskom telekomu i prikopčavao pretplatnike na telefonsku mrežu. Tako je upoznao cijeli Zagreb, ali uz dnevni posao imao je i još jedan. Naime, kako kaže, bio je i maneken.

"Ne samo maneken nego prvi maneken u Jugoslaviji. Radio sam reklame za Varteks, Kamensko, reklamirao sam hranu, piće, u jednoj reklami sam glumio šeika za bivši Interkontinental, sadašnju Esplanadu. Pa za Pitralon sam snimao reklame još do prije deset godina", otkriva Toni te dodaje da je neke reklame snimao i sa svojom suprugom, za koju kaže da je najljepša žena na svijetu.

"Već smo 55 godina u braku i imamo sina koji je isto najljepši na svijetu. I jednog unuka. On je već sada, s pet godina, pravi muž, pa najljepši je na svijetu", skromno će Toni. Kaže da je ljubav najvažnija na svijetu.

Još šezdesetih počeo je trenirati borilačke vještine, tae kwon do, kick box i jiu jitsu.

"Još uvijek bi te mogao oboriti s nogu", šali se Toni.