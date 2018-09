Proveo 17 godina u zatvoru zbog razbojništva svog "dvojnika"

Nekoliko puta se žalio, ali sud ga je odbio svaki put. Napokon je oslobođen kad je njegov slučaj istražio “Innocence Project”, organizacija koja se već 26 godina bori za pravdu pogrešno osuđenih.

Oni su pronašli pravog krivca, Džounsovog dvojnika, Rika Amosa, koji je živio blizu pomenute prodavnice.

Naime, kako piše Dejli mejl, Džounsovi cimeri iz zatvorske ćelije su izgleda poznavali Amosa i govorili su mu da nevjerovatno liče.

Man, Richard Jones, Spends 17 Years In Jail Over Resemblance With Real Criminal In US. @Gidi_Traffic pic.twitter.com/vLkPW2DAEU

— Kelechi↗️ (@iamfatdon) September 2, 2018