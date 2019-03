Pronađena pećina i posude stare oko hiljadu godina FOTO

Meksički arheolozi iz Nacionalnog instituta za antropologiju i istoriju objavili su danas da su pronašli pećinu u svetilištu Maja Čičen Ici, u kojoj su otkrili oko 200 keramičkih posuda u skoro netaknutom stanju.

Kako su naveli, posude datiraju iz perioda oko 1.000. godine i sadrže dijelove kostiju i spaljene materijale, koji su dati na analizu, prenosi AP.

Arheolog Giljermo de Anda rekao je da je istraživanje pećine počelo prošle godine, nakon što su im lokalni stanovnici rekli za nju, a ispostavilo se i da su oni za nju znali već 50 godina ali su o tome ćutali, najvjerovatnije da bi je zaštitili.

Foto: Tanjug/Karla Ortega/Mexico's National Institute of Anthropology and History via AP

Oko 155 keramičkih posuda i gorionika imali su sliku boga kiše Tlaloka, koji je poštovan u centralnom Meksiku.

Navodi se da su Maje imale svog boga kiše Čaka, kao i da su vjerovatno prihvatili boga Tlaloka prije hispanskih naroda. De Anda je istakao da su drevne Maje morale da puze kroz izuzetno uzanu pećinu kako bi položili prinose u višim odajama pećine, kao i da su te ponude vjerovatno bile prinošene bogu da izazove kišu.

Foto: Tanjug/Karla Ortega/Mexico's National Institute of Anthropology and History via AP

Da bi ušli u pećinu istraživači su morali da puze, budući da je ulaz visok svega 40 centimetara.

Foto: Tanjug/Karla Ortega/Mexico's National Institute of Anthropology and History via AP

Pečina, nazvana Balamku nalazi se oko 2,75 kilometara istočno od glavne piramide Kukulkan, poznate i kao El Kastiljo (Dvorac). Prema riječima De Ande, on i njegov tim istražuju Čičen Icu kako bi utvrdili rute i mjesta podzemnog sistema za vodu, jer se smatra da se ispod hramova i piramida nalaze brojna neotkrivena jezerca.