Tomas Dod, kako se do prije nekoliko dana zvao, je ogroman obožavalac kanadske pevačice. Tokom božićnih dana Tomas je gledao nekoliko njenih koncerata uz poneku čašicu, a jedne večeri je čak poslao zahtjev za zvaničnu promjenu imena i uplatio za to 90 funti.

Tier 4 is the least of my worries - I’ve just got home to some post. Apparently at some point over Christmas I’ve had one too many vinos and legally changed my name to Celine Dion! pic.twitter.com/ZchXWiqhUw

— Celine Dion (@ThomasDodd1) December 30, 2020