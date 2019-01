Prodali sve što imaju i sada putuju svijetom

"Jednostavno smo bili radoznali, toliko je toga što ima da se vidi. Nismo bili spremni da stanemo. Ako damo otkaze i ako iznajmimo kuću, nemamo troškove u Sijetlu. Prodali smo auto, brod, dosta toga. Neke stvari smo stavili u skladište. Vjerovali smo da možda može da upali", kaže Debi.

"Počeli smo da putujemo 2013. godine. Oboje smo radili i imali smo kuću u Sijetlu. Debi mi je govorila da imamo još jednu avanturu u sebi. Poslije prvih šest mjeseci avanture, došli smo kući za Božić i prije Nove godine smo odlučili da se vratimo putovanjima", tvrdi Majkl, piše Blic.

Par sada putuje svijetom. Za pet godina posjetili su osamdeset zemalja. Šta ovu avanturu održava pet godina?

"Prvi korak je bio da se odlučimo na to i osmislimo budžet i shvatimo da djeluje moguće. Živimo uglavnom u tuđim kućama", navodi Debi.

Pokušavaju da potroše u prosjeku 80 evra za noćenje.

"Prodali smo kuću. To je bio veliki korak. Naša ideja doma je da je on tamo gdje smo mi i naši jastuci. U braku smo četrdeset godina i uživamo u zajedničkim putovanjima", tvrdi Debi.

"Idemo u istom pravcu. Imamo plan i svako pomaže pri ostvarenju. Pravi timski rad", dodaje Majkl.

"Dobili smo mnogo imejlova povodom našeg bloga, kojim pokušavamo da motivišemo ostale da učine kao i mi. To inspiriše i nas i njih", nastavlja Majkl.

"Mislim da je putovanje u starijim godinama prednost, jer imamo svoj tempo. Kada ste mlađi povuče vas mjesto, pokušavate da vidite što više stvari. Mi putujemo sa stilom", kaže ona.

"Kada nismo raspoloženi, ostanemo kod kuće i igramo društvene igre ili čitamo knjige", navodi Majkl.

Da li bi svako mogao da vodi ovakav život?

