Pripadnici ova tri horoskopska znaka najčešće ostaju sami

Kada bi svaki čovjek mogao da bira, rijetko ko bi se svojevoljno odlučio na samovanje. Međutim, nešto zavisi od samih životnih okolnosti, a nešto i od horoskopskog znaka u kojem je neko rođen, piše Noizz.

Većini ljudi ideal sreće predstavlja harmoničan odnos sa životnim saputnikom koji upotpunjuju djeca. Otkrijte prema kome su zvijezde naklonjenije i dopuštaju im da uživaju u ljubavnoj sreći, a ko će najvjerovatnije ostati sam do kraja života.

Blizanci

Za pripadnike ovog vazdušnog znaka karakteristično je da rijetko imaju bilo kakvu vrstu predrasuda pa ih upravo ta osobina često uvali u emotivne nevolje. Oni za partnera nerijetko odaberu emocionalno nedostupnu ili osobu koja je već u vezi ili u braku. Ako je prvi slučaj u pitanju, u stanju su da enormno pate ali ne odustaju jer smatraju da će se druga strana ipak promijeniti.

Veliki problem Blizanaca je to što im je glava često u oblacima pa ne vide realno stanje stvari. Ova njihova mana dolazi do izražaja i kad se zaljube i otpočnu vezu sa zauzetom osobom. Smatraju da je dovoljno biti pažljiv i strpljiv pa da će se sve preokrenuti u njihovu korist. Pošto se to najčešće ne desi, izgube silno vrijeme u iščekivanju onog što priželjkuju i na kraju budu potpuno slomljeni. Najgore je od svega što oni zaista žele brak i djecu, ali u većini slučajeva ne izaberu adekvatnu osobu za realizaciju.

Lav

Veze u koje ulaze su često isključivo seksualne prirode, iako druga strana nerijetko očekuje nešto više od toga. Lavovi su pravi srcelomci i ne vode mnogo računa da li će nekoga povrijediti, čak i kada je riječ o osobi sa kojom imaju djecu. Međutim, kao po pravilu, i za njega se uvek nađe neko ko je fatalan. Tada je u stanju da toj osobi ponudi cijeli svet, da joj priređuje najluđa iznenađenja i iskazuje svoju ljubav na vrlo neobične načine.

Koliko god da je ta veza intenzivna i puna strasti, Lav na kraju najčešće ostaje potpuno uništen, jer druga strana ne može da podnese njegovu impulsivnost, ishitrene odluke i pretjerani avanturizam. Zapravo, veliki problem Lava je što bi htio da osoba koju voli uvijek bude tu za njega, a smatra da ipak najbolje funkcioniše kad ga ništa ne sputava.

Vodolija

Pripadnici ovog vazdušnog znaka su izuzetno inteligentni i elokventni, što u kombinaciji sa njihovim neospornim šarmom čini da su gotovo neodoljivi. Međutim, to u njihovom slučaju najčešće nije preduslov da budu srećni i emotivno ispunjeni. Uvijek slušaju srce i često se upuštaju u veze sa onima koji nisu pogodni za kvalitetan emotivni odnos. Iako je Vodoliji to od starta jasno, njena hazarderska priroda tjera je da ostane u toj priči jer je zanima šta će biti na kraju.

Kad osjeti da druga strana pokušava da je zarobi i sputa, jedno vrijeme možda i pokuša da se prilagodi, ali najčešće bježi glavom bez obzira. To će učiniti čak i ako oformi sopstvenu porodicu, jer njoj je idilična porodična slika pred svijetom manje bitna od sopstvene slobode. Ona ne želi da igra ni po čijim pravilima, već da živi po sopstvenim, a u većini slučajeva, samoća je cijena koju plaća za to.