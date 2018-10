Prevoznik dobio devet kazni za sat vremena

Prevoznik Vladimir Žunić (44) iz Prijepolja juče baš nije imao sreće s patrolom saobraćajne policije, koja mu je u roku od svega sat vremena napisala čak devet prekršajnih prijava!

Privatnog autoprevoznika zaustavila je saobraćajna policija kod Limskih bisera i napisla devet prijava.

"Sat i po su me trojica policajaca držali pored puta i pisali kazne. Nisam mogao da vjerujem šta mi se događa i sve sam doživio kao klasično iživljavanje. Išao sam kod komandira policije da pitam da li je ovo moguće ali nije bio na poslu, rekli su mi da dođem danas poslije 15 časova", rekao je Žunić za Glas zapadne Srbije.

Dodaje da nije napravio tako velike prekršaje da bi dobio toliki broj kazni.

"Napisali su mi prijave za tahograf trake. Ja jesam privatni autoprevoznik, ali nisam znao da tahograf listić kad dođem sa vožnje treba da izvadim, i to je u redu što su mi pisali kaznu, nisam znao, sada znam. Zatim, što nisam pisao neke potvrde, ali u glavnom u tim potvrdama se lažirjau izveštaji. Recimo, voze od Subotice i u Užicu im se završava devet sati vožnji, oni vade tahograf traku i pišu potvrdu da su odatle krenuli, a ko je iz Subotice dovezao kamion, to ništa. Kod mene se po kilometraži vidi da je kamion mirovao, mislio sam da je to mjerodavnije i zato nisam napisao te tri potvrde. Oni čak od nas traže da ih pišemo pisaćom mašinom. Ja ne mogu da vozim kamion i da budem daktilograf, da nosim i pisaću mašinu", navodi Žunić.

S druge strane, poznavaoci saobraćajnih pravila kažu da su policajci postupili po zakonu kada su pisali prijave.

Žunić ima svoj kamion, prijavljen je i uredno plaća svoje doprinose, a sada još treba da plati i 45.000 dinara za devet kazni, ili polovinu ako uplati u određenom roku.